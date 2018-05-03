Катарина Завацкая – Се Шувэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 03 мая, на грунтовом турнире в Рабате (Марокко) состоится поединок 1/4 финала, в котором сыграет украинка Катарина Завацкая и представительница Тайваня Се Шувэй.
Поединок стоит 4 запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву. Интересующий нас поединок состоится после завершения матча Элиз Мертенс – Сара Эррани.
Букмекеры больше верят в Се Шувэй – 1,6, но и Завацкую не сбрасывают со счетов – 2,6. В Штутгарте будущая соперница украинки проиграла молодой россиянке Кудерметовой, почему бы и Катарине не повторить что-то подобное.
Ранее теннисистки между собой не встречались.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.