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Катарина Завацкая – Се Шувэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинальгого поединка на турнире в Рабате

  • 03.05.2018 15:55
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Getty Images. Катарина Завацкая
© Getty Images. Катарина Завацкая

Сегодня, 03 мая, на грунтовом турнире в Рабате (Марокко) состоится поединок 1/4 финала, в котором сыграет украинка Катарина Завацкая и представительница Тайваня Се Шувэй.

Поединок стоит 4 запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву. Интересующий нас поединок состоится после завершения матча Элиз Мертенс – Сара Эррани.

Букмекеры больше верят в Се Шувэй – 1,6, но и Завацкую не сбрасывают со счетов – 2,6. В Штутгарте будущая соперница украинки проиграла молодой россиянке Кудерметовой, почему бы и Катарине не повторить что-то подобное.

Ранее теннисистки между собой не встречались.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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