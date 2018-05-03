Стаховский может стать представителем игроков в Совете директоров ATP

14 мая пройдут выборы нового члена среди представителей игроков в Совете директоров АТР (Board of Directors). Свой пост покидает итальянец Джорджио ди Палермо.
Одним из кандидатов на эту позицию стал украинец Сергей Стаховский, который на данный момент входит в Совет игроков АТР (Player Council) вместе с такими теннисистами как Новак Джокович, Энди и Джейми Марреи, Марсело Мело, Бруно Суарес.
«Да, Board of Directors - это высший орган ATP, всего в Совете есть шесть человек, из которых трое представляют турниры, трое - игроков (кроме ди Палермо, это Джастин Гимельстоб и Роджер Рашид) и один президент. Я иду на эту позицию от игроков как один из 12 кандидатов», - отметил Сергей Стаховский. В Совете игроков ATP наш теннисист состоит уже шесть лет.
Сообщается, что среди кандидатов на эту должность также Жюльен Беннето (теннисист), Уго Коломбини (экс-игрок, теннисный агент), Алекс Корретха (экс-вторая ракетка мира), Венсан Ставу (теннисный менеджер).
«Всего 12 кандидатов, у всех есть свои интересные моменты и почему они хотят этим заниматься. А выбирает Совет игроков, по голосованию должно быть большинство, то есть шесть голосов должен получить конкретный кандидат, который и будет в Совете директоров», – добавил украинский теннисист.
Структура ATP
Источник — Большой теннис Украины
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