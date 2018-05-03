Стаховский может стать представителем игроков в Совете директоров ATP

лол желаю Ливерпуль поставить команду, которую постоянно вытягивают судьи, на место...

Клоппу на роду написано с Ливерпулем играть в финале и не выигрывать его! А в 2005 году Ливерпуль...

Болею за Реал, но очень симпатизирую Клоппу, Салаху, Ливерпулю и вообще АПЛ. Предвкушаю шикарный ...