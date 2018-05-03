Жена не пустила Чилича одного в Турцию

Первая ракетка турнира в Стамбуле Марин Чилич рассказал о своей свадьбе, состоявшейся в выходные.

«Было непросто выбрать дату для свадьбы. Я на следующий день сказал: «В Стамбул поеду один», – а она ответила: «Нельзя проводить одному первую неделю семейной жизни». Так что она тут.

Она всегда очень меня поддерживает, всегда рядом. Это заряжает меня силами и создает внутреннюю гармонию. Посмотрим, как это поможет мне на этой неделе.

Моя главная цель – стать №1. Думаю, что сейчас у меня для этого все есть. Я начал год с финала Australian Open, в котором сыграл хорошо. В прошлом году я дошел до финала «Уимблдона». Это внушает мне уверенность, что я достаточно силен, чтобы быть в мировой пятерке. Это цель на этот год – остаться в пятерке. И выиграть еще один «Шлем».