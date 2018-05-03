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Жена не пустила Чилича одного в Турцию

Чилич начал семейную жизнь с турнира

  • 03.05.2018 13:45
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dubrovnik times
© dubrovnik times
Первая ракетка турнира в Стамбуле Марин Чилич рассказал о своей свадьбе, состоявшейся в выходные.
 
«Было непросто выбрать дату для свадьбы. Я на следующий день сказал: «В Стамбул поеду один», – а она ответила: «Нельзя проводить одному первую неделю семейной жизни». Так что она тут.
 
Она всегда очень меня поддерживает, всегда рядом. Это заряжает меня силами и создает внутреннюю гармонию. Посмотрим, как это поможет мне на этой неделе.
 
Моя главная цель – стать №1. Думаю, что сейчас у меня для этого все есть. Я начал год с финала Australian Open, в котором сыграл хорошо. В прошлом году я дошел до финала «Уимблдона». Это внушает мне уверенность, что я достаточно силен, чтобы быть в мировой пятерке. Это цель на этот год – остаться в пятерке. И выиграть еще один «Шлем».
 
 
 
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Источник — Sports.ru

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