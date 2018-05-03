Новак ДЖОКОВИЧ: «Я не худой. У меня все под контролем»

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович в Белграде рассказал о своем самочувствии и здоровьепосле последних неудач.

«Я не хочу вдаваться в подробности, потому что последние два года люди постоянно перевирают факты. Скажу только, что у меня все под контролем, и я знаю, что полезно для меня как человека и как спортсмена. Меня не беспокоит что говорят другие, но это беспокоит моих близких».

Так 30-летний серб прокомментировал предположения, что на веганской диете стал слишком худым и ухудшил физическую готовность.

«Я всегда верил в себя, и именно это позволило мне добиться того, о чем я мечтал в детстве. Но сейчас, конечно, моя уверенность не особо велика. Это нормально, учитывая мои последние результаты, так что мне нужно закатать рукава и работать, чтобы ее восстановить. Несколько хороших матчей, один хороший турнир – и она вернется.

Мои последние результаты не такие, как все привыкли, но возвращение после травмы – это процесс, над которым нужно работать. В прошлом я уже проходил нечто подобное, хоть и не настолько серьезное, так что я отношусь к этому как к очередной возможности чему-то научиться».