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Новак ДЖОКОВИЧ: «Я не худой. У меня все под контролем»

Серба все устраивает в себе

  • 03.05.2018 12:15
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович в Белграде рассказал о своем самочувствии и здоровьепосле последних неудач.

«Я не хочу вдаваться в подробности, потому что последние два года люди постоянно перевирают факты. Скажу только, что у меня все под контролем, и я знаю, что полезно для меня как человека и как спортсмена. Меня не беспокоит что говорят другие, но это беспокоит моих близких».
 
Так 30-летний серб прокомментировал предположения, что на веганской диете стал слишком худым и ухудшил физическую готовность.
 
«Я всегда верил в себя, и именно это позволило мне добиться того, о чем я мечтал в детстве. Но сейчас, конечно, моя уверенность не особо велика. Это нормально, учитывая мои последние результаты, так что мне нужно закатать рукава и работать, чтобы ее восстановить. Несколько хороших матчей, один хороший турнир – и она вернется.
 
Мои последние результаты не такие, как все привыкли, но возвращение после травмы – это процесс, над которым нужно работать. В прошлом я уже проходил нечто подобное, хоть и не настолько серьезное, так что я отношусь к этому как к очередной возможности чему-то научиться».
 

 

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Источник — Reuters

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