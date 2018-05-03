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Матчи с участием каких украинских теннисисток вам наиболее интересны?

Сделайте свой выбор

  • 03.05.2018 12:40
  • 608 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Getty Images. Марта Костюк и Элина Свитолина
© Getty Images. Марта Костюк и Элина Свитолина

Украинский женский теннис в последнее время покоряет новые вершины. Многие болельщики открывают для себя этот вид спорта совсем с другой стороны. Украинские теннисистки известны во всем мире, а кого из них больше любят в Украине?

Перед тем как проголосовать, предлагаем ознакомиться с кандидатками.

1. Элина Свитолина, 23 года (№4 WTA) – 11 титулов WTA и 7 титулов ITF в одиночном разряде

2. Леся Цуренко, 28 лет (№38 WTA) – 4 титула WTA и 6 титулов ITF в одиночном разряде

3. Катерина Козлова (№70 WTA) – 6 титулов ITF в одиночном разряде и 13 в парном

4. Катерина Бондаренко, 31 год (№77 WTA) – 2 титула WTA и 5 титулов ITF в одиночном разряде

5. Марта Костюк , 15 лет (№134 WTA) – 2 титула ITF в одиночном разряде

6. Ангелина Калинина, 21 год (№137 WTA) – 6 титулов ITF в одиночном разряде и 3 в парном

7. Даяна Ястремская 17 лет (№177 WTA) – 1 титул ITF в одиночном разряде и 2 в парном

8. Катарина Завацкая, 18 лет (№260 WTA без учета Рабата) – 4 титул ITF в одиночном разряде

9. Людмила и Надежда Киченок, 25 лет (№36 и 46 WTA в парном разряде) – 5 титулов WTA и 52 титула ITF в парном разряде на двоих

10. Ольга Савчук, 30 лет (№49 WTA в парном разряде) – 3 титула WTA и 8 титулов ITF в парном разряде

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Источник — Sport.ua

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Матчи с участием каких украинских теннисисток вам наиболее интересны?
  • 37.5% (48)
    1. Марта Костюк
  • 34.38% (44)
    2. Элина Свитолина
  • 10.16% (13)
    3. Леся Цуренко
  • 9.38% (12)
    4. Даяна Ястремская
  • 2.34% (3)
    5. Катерина Бондаренко
  • 2.34% (3)
    6. Катарина Завацкая
  • 2.34% (3)
    7. Ангелина Калинина
  • 0.78% (1)
    8. Сестры Киченок
  • 0.78% (1)
    9. Матчи с участием украинских теннисисток мне не интересны
  • 0% (0)
    10. Ольга Савчук
  • 0% (0)
    11. Не слежу за женским теннисом
  • 0% (0)
    12. Катерина Козлова
Проголосовали — 58 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
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Комментарии
    killiastorm
    online
      killiastorm, 03.05.2018 13:01
    +2
    Знову опитування від спорт юа в стилі "кого ти більше любиш маму, чи тата"
    Чому немає "матчі за участю всіх українських тенісисток мені цікаві"?
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    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 03.05.2018 13:10
    0
    Понятно, что мы болеем за всех украинских теннисисток. Но моя тройка фаворитов: Марта, Даяна и только потом Элина.
    Ссылка
    Iskender-Highlander
    online
      Iskender-Highlander, 03.05.2018 13:15
    +1
    Единственно возможная цель такого опроса - определить, не потеснила ли Марта Элину в рейтинге зрительских симпатий после её неучастия в кубке федераций. И вряд ли это значимая цель.
    Ссылка
    jwls
    online
      jwls, 03.05.2018 13:26
    0
    Как-то обидно Козлову поставили аж после вариантов ответов "Не слежу за теннисом" и "Не слежу за укр. теннисистками"
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 03.05.2018 13:41
    0
    Конечно Марта. На то, что она вытворяет на корте в свои 15 лет и как она семимильными шагами приближается к элите большого тенниса, думаю интересно наблюдать не только украинским, но и любителям тенниса в целом. Единственное, есть опасение, как бы такой ранний и стремительный старт не сказался на дальнейшей ее карьере. Но сейчас не об этом.
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