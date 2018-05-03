Матчи с участием каких украинских теннисисток вам наиболее интересны?

Украинский женский теннис в последнее время покоряет новые вершины. Многие болельщики открывают для себя этот вид спорта совсем с другой стороны. Украинские теннисистки известны во всем мире, а кого из них больше любят в Украине?

Перед тем как проголосовать, предлагаем ознакомиться с кандидатками.



1. Элина Свитолина, 23 года (№4 WTA) – 11 титулов WTA и 7 титулов ITF в одиночном разряде



2. Леся Цуренко, 28 лет (№38 WTA) – 4 титула WTA и 6 титулов ITF в одиночном разряде



3. Катерина Козлова (№70 WTA) – 6 титулов ITF в одиночном разряде и 13 в парном



4. Катерина Бондаренко, 31 год (№77 WTA) – 2 титула WTA и 5 титулов ITF в одиночном разряде



5. Марта Костюк , 15 лет (№134 WTA) – 2 титула ITF в одиночном разряде



6. Ангелина Калинина, 21 год (№137 WTA) – 6 титулов ITF в одиночном разряде и 3 в парном



7. Даяна Ястремская 17 лет (№177 WTA) – 1 титул ITF в одиночном разряде и 2 в парном



8. Катарина Завацкая, 18 лет (№260 WTA без учета Рабата) – 4 титул ITF в одиночном разряде



9. Людмила и Надежда Киченок, 25 лет (№36 и 46 WTA в парном разряде) – 5 титулов WTA и 52 титула ITF в парном разряде на двоих



10. Ольга Савчук, 30 лет (№49 WTA в парном разряде) – 3 титула WTA и 8 титулов ITF в парном разряде