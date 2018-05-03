ВАВРИНКА: «Падение в рейтинге не изменит мою жизнь»

Год назад Стэн Вавринка дошел до финала Ролан Гаррос, однако после этого в карьере швейцарца началась черная полоса, связанная с травмами.

Сейчас Вавринка занимает скромное 25-е место в рейтинге АТР, однако после Ролан Гаррос может и вовсе выпасть из топ-300.

Тем не менее, для швейцарца такое резкое падение не станет катастрофой:

«Я помню, что мне необходимо защитить немало очков в ходе грунтового сезона. По правде говоря, это не имеет значения. Если после Ролан Гаррос я опущусь в четвертую сотню рейтинга, это не изменит мою жизнь. Не вижу никакой проблемы».