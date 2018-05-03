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Тсонга не выступит в Мадриде и Риме

Восстановление Жо-Уилфрида Тсонга проходит медленнее, чем ожидалось

  • 03.05.2018 10:59
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Getty Images. Жо-Уилфрид Тсонга
© Getty Images. Жо-Уилфрид Тсонга

В январе Жо-Уилфрид Тсонга получил травму колена во время матча турнира в Монпелье против Люки Пуя и с того времени не принимал участие в турнирах.

Месяц назад Тсонга также перенес операцию на колене. Сейчас его восстановление проходит медленнее, чем прогнозировалось.

Из-за этого 33-летний француз отказался от участия в предстоящих двух грунтовых Мастерсах – в Риме и Мадриде. Примет ли Тсонга участие в Ролан Гаррос, пока что не известно.

В основной сетке турнира в Мадриде его заменит американец Райан Харрисон.

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Источник — Чемпионат

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