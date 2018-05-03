Тсонга не выступит в Мадриде и Риме

В январе Жо-Уилфрид Тсонга получил травму колена во время матча турнира в Монпелье против Люки Пуя и с того времени не принимал участие в турнирах.
Месяц назад Тсонга также перенес операцию на колене. Сейчас его восстановление проходит медленнее, чем прогнозировалось.
Из-за этого 33-летний француз отказался от участия в предстоящих двух грунтовых Мастерсах – в Риме и Мадриде. Примет ли Тсонга участие в Ролан Гаррос, пока что не известно.
В основной сетке турнира в Мадриде его заменит американец Райан Харрисон.
Источник — Чемпионат
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