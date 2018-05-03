Энди Маррей перед Уимбилдоном разомнется на турнире в Нидерландах

Энди Маррей заявил, что сыграет на турнире в Розмалене (Нидерланды) с 9 по 18 июня. Теннисист может сыграть впервые после травмы бедра, которую получил в январе.

Маррей не участвовал в Роттердаме с 2015-го года.

«Это отличная возможность подготовиться к Уимблдону. Я слышал много хорошего об этом турнире, говорят, что там отличные корты», — цитирует Маррея BBC.