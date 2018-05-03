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Энди Маррей перед Уимбилдоном разомнется на турнире в Нидерландах

Британский теннисист постарается подготовиться к Уимбилдону

  • 03.05.2018 10:21
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей
Энди Маррей заявил, что сыграет на турнире в Розмалене (Нидерланды) с 9 по 18 июня. Теннисист может сыграть впервые после травмы бедра, которую получил в январе.
 
Маррей не участвовал в Роттердаме с 2015-го года.
 
«Это отличная возможность подготовиться к Уимблдону. Я слышал много хорошего об этом турнире, говорят, что там отличные корты», — цитирует Маррея BBC.
 
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Источник — BBC

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