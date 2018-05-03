ВОЗНЯЦКИ: «Для меня честь сыграть с Уильямс на футбольном стадионе»

Датская теннисистка Каролина Возняцки встретилась с американкой Винус Уильямс в Копенгагене на выставочном матче. Возняцки победила со счётом 6:4, 6:3.
«Для меня было большой честью сыграть с Винус на футбольном стадионе. В прошлый раз, когда она была здесь, мы впервые встретились. Мне было всего 12 лет. Многое за это время изменилось, и я была очень рада вновь встретиться с ней в Копенгагене.
Сейчас всё проходило не по тому же сценарию, что 16 лет назад. Но у меня была мечта, и она сбылась. Я горжусь всеми датчанами, которые пришли на эту игру и поддержали нас. Надеюсь, мы ещё вернёмся сюда", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.
Источник — WTA
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