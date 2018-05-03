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АНДЕРСОН: «Надеюсь, что когда-нибудь снова смогу выйти в финал ТБШ»

31-летний теннисист вспомнил поражение в финале US Open–2017 от Рафаэля Надаля

  • 03.05.2018 05:06
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Getty images. Кевин Андерсон
© Getty images. Кевин Андерсон
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон вспомнил US Open–2017, на котором ему удалось добраться до финала.
 
«Для меня это был замечательный опыт. Я мечтал о выходе в финал турнира «Большого шлема» и сумел сделать это в Нью-Йорке. Такой результат придал мне еще больше уверенности в собственных силах. В последние годы в мужском теннисе сформировалась группа лидеров, которая регулярно завоевывала титулы на турнирах «Большого шлема». 
 
Впрочем, у нас есть возможность приобретать новый опыт в течение каждой недели. Надеюсь, что когда-нибудь мне снова удастся оказаться в финале мэйджора», — сказал Андерсон.
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Источник — record.pt

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