АНДЕРСОН: «Надеюсь, что когда-нибудь снова смогу выйти в финал ТБШ»

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон вспомнил US Open–2017, на котором ему удалось добраться до финала.

«Для меня это был замечательный опыт. Я мечтал о выходе в финал турнира «Большого шлема» и сумел сделать это в Нью-Йорке. Такой результат придал мне еще больше уверенности в собственных силах. В последние годы в мужском теннисе сформировалась группа лидеров, которая регулярно завоевывала титулы на турнирах «Большого шлема».

Впрочем, у нас есть возможность приобретать новый опыт в течение каждой недели. Надеюсь, что когда-нибудь мне снова удастся оказаться в финале мэйджора», — сказал Андерсон.