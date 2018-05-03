Новак ДЖОКОВИЧ: «Надаль и Федерер — пример для подражания»

Сербский теннисист Новак Джокович рассчитывает, что сможет вернуться на привычный уровень.
«Сейчас я переживаю непростой период. В моей команде произошло множество изменений, которые не могли не повлиять на игру. Сейчас я чувствую себя хорошо с физической точки. Болевые ощущения остались в прошлом, но мне не хватает стабильности.
Надаль и Федерер вернулись на высокий уровень после длительного времени. Это пример для подражания. Постараюсь пойти по их стопам. Я вернулся в строй раньше, чем должен был, поскольку соскучился по большому теннису», — сказал Джокович.
Напомним, в конце апреля Джокович проиграл 140-й ракетке мира в первом же матче на турнире ATP-500 в Барселоне.
Источник — Novosti.rs
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