Новак ДЖОКОВИЧ: «Надаль и Федерер — пример для подражания»

Сербский теннисист Новак Джокович рассчитывает, что сможет вернуться на привычный уровень.

«Сейчас я переживаю непростой период. В моей команде произошло множество изменений, которые не могли не повлиять на игру. Сейчас я чувствую себя хорошо с физической точки. Болевые ощущения остались в прошлом, но мне не хватает стабильности.

Надаль и Федерер вернулись на высокий уровень после длительного времени. Это пример для подражания. Постараюсь пойти по их стопам. Я вернулся в строй раньше, чем должен был, поскольку соскучился по большому теннису», — сказал Джокович.