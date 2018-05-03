МЕРТЕНС: Если выйду на свой уровень, то смогу дойти до финала в Рабате

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (1) прокомментировала победу над Лаурой Зигемунд во втором круге турнира в Рабате. Немка отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:3 в третьем сете.

«По правде говоря, у меня двоякие ощущения. Я очень рада, что смогла выйти в четвертьфинал турнира, но при этом соперница закончила матч досрочно из-за повреждения. Не стоит обращать внимание на турнирную сетку. Если мне удастся выйти на свой уровень, то я смогу дойти до решающей стадии», — сказала Мертенс.

В матче 1/4 финала турнира 22-летняя бельгийка встретится с итальянской теннисисткой Сарой Эррани.