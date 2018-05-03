Александр ЗВЕРЕВ: «Ханфман в Мюнхене провел лучший матч в жизни»

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу над немецким теннисистом Янником Ханфманом со счетом 6:7 (12:14), 6:4, 6:2 во втором круге на турнире в Мюнхене.
«Я очень рад, что одержал такую победу. Очевидно, Ханфман провел лучший матч в жизни. Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он продолжит играть в таком же ключе в течение ближайших недель. В Мюнхене отличная поддержка. Мне нравится играть в Германии, выступать на глазах у своих болельщиков», — сказал Зверев.
В матче за выход в 1/2 финала турнира Зверев встретится с еще одним немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом.
Источник — ATP World Tour
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