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Александр ЗВЕРЕВ: «Ханфман в Мюнхене провел лучший матч в жизни»

Немецкий теннисист прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Германии

  • 03.05.2018 04:11
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Getty Images. Александр Зверев
© Getty Images. Александр Зверев
Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу над немецким теннисистом Янником Ханфманом со счетом 6:7 (12:14), 6:4, 6:2 во втором круге на турнире в Мюнхене.
 
«Я очень рад, что одержал такую победу. Очевидно, Ханфман провел лучший матч в жизни. Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он продолжит играть в таком же ключе в течение ближайших недель. В Мюнхене отличная поддержка. Мне нравится играть в Германии, выступать на глазах у своих болельщиков», — сказал Зверев. 
 
В матче за выход в 1/2 финала турнира Зверев встретится с еще одним немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом.
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Источник — ATP World Tour

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