ХАЛЕП: «Мне очень нравится центральный корт и условия в Мадриде»

Первая ракетка мира Симона Халеп рассказала, чем ее привлекает турнир в Мадриде.

«Мне очень нравится центральный корт и условия: в Мадриде отличная атмосфера, здесь никогда нет проблем с мотивацией. Центральный корт великолепен, а наличие крыши является огромным плюсом, поскольку подобное сооружение позволяет играть, даже когда идет дождь», — сказала Халеп.

Отметим, что Халеп выигрывала турнир в Мадриде в 2016 и 2017 годах.