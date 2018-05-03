ХАЛЕП: «Мне очень нравится центральный корт и условия в Мадриде»

Первая ракетка мира Симона Халеп рассказала, чем ее привлекает турнир в Мадриде.
«Мне очень нравится центральный корт и условия: в Мадриде отличная атмосфера, здесь никогда нет проблем с мотивацией. Центральный корт великолепен, а наличие крыши является огромным плюсом, поскольку подобное сооружение позволяет играть, даже когда идет дождь», — сказала Халеп.
Отметим, что Халеп выигрывала турнир в Мадриде в 2016 и 2017 годах.
Источник — Официальный сайт теннисного турнира в Мадриде
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