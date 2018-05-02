Рабат. Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал

18-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал турнира WTA в Марокко. В матче второго круга украинка в трех долгих сетах одолела румынку Александру Дулгеру (№176 WTA).
Рабат. Второй круг
Катарина Завацкая – Александра Дулгеру – 7:5, 2:6, 6:4
Отметим, что Завацкая получила на турнир в Рабате wild card и впервые в сезоне стартовала в основной сетке турнира WTA. Победа, добытая в первом круге над марокканкой Эль Жарди, также стала первой на турнира WTA.
В четвертьфинале Катарина сыграет с восьмой сеяной Се Шувэй (№60 WTA).
Победа над Дулгеру подняла украинку на 194 место в мировом рейтинге (+88 позиций за турнир). На данный момент у нее 290 очков.
Источник — Sport.ua
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