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Рабат. Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал

Юная украинская теннисистка впервые в карьере сыграет в 1/4 финала на турнире WTA

  • 02.05.2018 23:04
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WTA. Катарина Завацкая
© WTA. Катарина Завацкая

18-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал турнира WTA в Марокко. В матче второго круга украинка в трех долгих сетах одолела румынку Александру Дулгеру (№176 WTA).

Рабат. Второй круг
Катарина Завацкая – Александра Дулгеру – 7:5, 2:6, 6:4

Отметим, что Завацкая получила на турнир в Рабате wild card и впервые в сезоне стартовала в основной сетке турнира WTA. Победа, добытая в первом круге над марокканкой Эль Жарди, также стала первой на турнира WTA.

В четвертьфинале Катарина сыграет с восьмой сеяной Се Шувэй (№60 WTA).

Победа над Дулгеру подняла украинку на 194 место в мировом рейтинге (+88 позиций за турнир). На данный момент у нее 290 очков.

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Источник — Sport.ua

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