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ВАВРИНКА: «Не раз думал о завершении карьеры»

Стэн Вавринка признался, что пережил несколько неприятных моментов в карьере

  • 02.05.2018 22:51
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Getty Images. Стэн Вавринка
© Getty Images. Стэн Вавринка

Сейчас Стэн Вавринка переживает не лучший период своей карьеры: из травмы и двух операций на колене он опустился на 25-е место в рейтинге АТР. Сегодня швейцарец отказался от участия в турнире в Мадриде.

Теперь же Вавринка признался, что был близок к завершению карьеры:

«Летом меня посещали мысли о завершении спортивной карьеры. Говорил себе: «Возможно, наступил подходящий момент зачехлить ракетку». У меня было мало сил с точки зрения физики и психологии. Я неоднократно задумывался о завершении карьеры.

Теперь мне удалось выйти на хороший уровень. Конечно, есть множество аспектов, которые необходимо улучшить, но я постараюсь сделать это как можно скорее».

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