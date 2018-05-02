ВАВРИНКА: «Не раз думал о завершении карьеры»

Сейчас Стэн Вавринка переживает не лучший период своей карьеры: из травмы и двух операций на колене он опустился на 25-е место в рейтинге АТР. Сегодня швейцарец отказался от участия в турнире в Мадриде.

Теперь же Вавринка признался, что был близок к завершению карьеры:

«Летом меня посещали мысли о завершении спортивной карьеры. Говорил себе: «Возможно, наступил подходящий момент зачехлить ракетку». У меня было мало сил с точки зрения физики и психологии. Я неоднократно задумывался о завершении карьеры.

Теперь мне удалось выйти на хороший уровень. Конечно, есть множество аспектов, которые необходимо улучшить, но я постараюсь сделать это как можно скорее».