Острава. Стаховский вышел в полуфинал парного разряда

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в полуфинал парного разряда на «челленджере» в чешской Остраве. Украинец в дуэте с чехом Лукашем Росолом в двух сетах разобрался с польско-итальянской парой Гжегож Панфиль / Алессандро Мотти
Острава. 1/4 парного разряда
Сергей Стаховский / Лукаш Росол – Гжегож Панфиль / Алессандро Мотти – 7:6(5), 6:2
В полуфинале укранско-чешский дуэт сыграет против победителей матча Бернардек / Мьес – Мартинес Портеро / Нагал.
Источник — Sport.ua
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