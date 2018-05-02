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Острава. Стаховский вышел в полуфинал парного разряда

Украинский теннисист сыграет за право побороться за титул

  • 02.05.2018 19:37
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в полуфинал парного разряда на «челленджере» в чешской Остраве. Украинец в дуэте с чехом Лукашем Росолом в двух сетах разобрался с польско-итальянской парой Гжегож Панфиль / Алессандро Мотти

Острава. 1/4 парного разряда
Сергей Стаховский / Лукаш Росол – Гжегож Панфиль / Алессандро Мотти – 7:6(5), 6:2

В полуфинале укранско-чешский дуэт сыграет против победителей матча Бернардек / Мьес – Мартинес Портеро / Нагал.

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Источник — Sport.ua

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