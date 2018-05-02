НАДАЛЬ: «Федерер не играет на грунте, чтобы не потерять победную ауру»

«Я понимаю ход мыслей Федерера. При игре на грунте тратится больше сил. У него фантастическая победная динамика, а на грунте он может проиграть больше матчей и потерять ауру непобедимости, которую Роджер поддерживает на других покрытиях.

Думаю, эти два фактора навели его на решение пропустить грунтовый сезон. К этому следует относиться с уважением, и пока оно работает. В 2017 году все вышло идеально, с чего ему менять тактику?» – сказал Надаль официальному сайту «Мастерса» в Мадриде.