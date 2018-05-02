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Марсело РИОС: «Федерер – лучший в истории тенниса»

Экс-первая ракетка мира отметил достижения 36-летнего швейцарского теннисиста

  • 02.05.2018 16:26
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Чилийский экс-теннисист Марсело Риос отметил достижения Роджера Федерера. Риос назвал 36-летнего швейцарца лучшим игроком в истории тенниса.
 
«У меня с Роджером хорошие взаимоотношения. Когда мы пересекались на турнирах ATP, он старался наносить хорошие удары от задней линии и мощно подавать. Тогда это у него не слишком хорошо получалось. Но теперь он играет просто здорово на задней линии. Он выиграл Уимблдон, умело используя свою силу», — сказал Риос.
 
Напомним, перед Уимбилдоном Федерер выступит в Штутгарте.
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Источник — La Tercera

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