Марсело РИОС: «Федерер – лучший в истории тенниса»

Чилийский экс-теннисист Марсело Риос отметил достижения Роджера Федерера. Риос назвал 36-летнего швейцарца лучшим игроком в истории тенниса.

«У меня с Роджером хорошие взаимоотношения. Когда мы пересекались на турнирах ATP, он старался наносить хорошие удары от задней линии и мощно подавать. Тогда это у него не слишком хорошо получалось. Но теперь он играет просто здорово на задней линии. Он выиграл Уимблдон, умело используя свою силу», — сказал Риос.