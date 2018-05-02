ХЬЮИТТ: «В ближайшие годы никто не будет побеждать Надаля и Федерера»

Ллейтон Хьюитт заявил что в ближайшее время никто не сможет бросить вызов испанцу и швейцарцу.
«Я не думаю, что в ближайшие годы кто-то начнёт побеждать Надаля на «Ролан Гаррос». Также практически невозможно сейчас победить Федерера на Уимблдоне.
Лично меня больше удивляет Федерер, т. к. он старше. Несколько лет назад у него был сложный период в карьере. Но он добивается успехов ещё и потому, что очень внимательно выбирает турниры для участия.
Некоторое время с Надалем и Федерером конкурировали Джокович и Маррей, но сейчас они им не ровня. Удивительно, что Рафа и Роджер продолжают побеждать и обыгрывают игроков нового поколения», — цитирует Хьюитта пресс-служба организаторов турнира в Эшториле.
Напомним, перед Уимбилдоном Федерер выступит в Штутгарте.
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