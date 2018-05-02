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Стэн Вавринка не сыграет в Мадриде

Теннисист снялся с очередного турнира

  • 02.05.2018 15:02
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rolandgarros.com. Станислас Вавринка
© rolandgarros.com. Станислас Вавринка
Стэн Вавринка отказался выступать на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Мадриде, - сообщает пресс-служба турнира.
 
Швейцарец планировал сыграть на кортах в Мадриде, но снялся. В этом году Вавринка не сыграл ни в одном Masters. Швейцарец пропустил соревнования в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.
 
В последний раз 33-летний теннисист выходил на корт в феврале в Марселе, где не смог закончить матч второго круга.
 
Напомним, что Вавринка перенес операцию на коленях и вернулся в АТР-тур после шестимесячной паузы.
 
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