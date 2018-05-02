Федерер выступит в Штутгарте

Теннисист Роджер Федерер сообщил о намерении принять участие в турнире в Штутгарте, который будет проходить с 11 по 17 июня. Швейцарец пропускает сезон на грунте, чтобы лучше подготовиться к турнирам на траве.
Третий год подряд Федерер примет участие в трёх турнирах на траве. Он сыграет в Галле, примет участие в Уимблдоне и турнире в Штутгарте.
Швейцарец не участвует в соревнованиях с турнира в Майами, где он в марте уступил Танаси Коккинакису. Изначально Федерер не планировал ехать в Штутгарт, отказавшись от продления контракта. Но затем организаторы и представители теннисиста сумели прийти к соглашению.
Напомним, что Федерер заявил, что ему уже нужно экономить силы.
Источник — Чемпионат
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