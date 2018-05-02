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Серена УИЛЬЯМС: «Я стеснялась своего тела»

Теперь чемпионка к нему уже привыкла

  • 02.05.2018 09:37
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс призналась, что долгое время переживала из-за своего телосложения.
 
«Я стеснялась своего тела с первого момента появления на публике. Мне нравилось, как я выгляжу, до тех пор, пока я не вышла в свет. В какой-то момент я перестала себе нравиться. Но с возрастом я поняла, что я такая, я люблю себя такой, мне нравится, как я выгляжу. Благодаря такому телу у меня появились огромные возможности. Осознание этого случилось не сразу, потребовались годы переживаний», — сказала Уильямс в эфире ТВ.
 
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Источник — Чемпионат

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