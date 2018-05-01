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Элина СВИТОЛИНА: «Уимлбдон – не самый интересный турнир для меня»

Лучшая украинская теннисистка – о ближайших турнирах Grand Slam

  • 01.05.2018 21:35
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сравнила между собой два следующих турнира серии Grand Slam.

«Надеюсь, что смогу намного лучше сыграть на Уимблдоне, чем удавалось раньше.

Для каждого игрока какой-то турнир остается в сердце, как более интересный, который мотивирует на победу. Для меня не Уимлбдон самый интересный турнир, а Ролан Гаррос – он меня всегда подстегивает.

С того времени, как я выиграла Открытый чемпионат Франции среди юниоров, мне хочется выиграть его первым», – сказала Свитолина.

Добавим, что худшим видом покрытия для стиля игры Свитолиной является трава, на которой и проводится Уимлбдон. В прошлом сезоне лучшая украинская теннисистка впервые в карьере продемонстрировала позитивную статистику на траве (4:2). На Уимблдоне-2017 Элина дошла до 4 круга.

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Источник — #FootballHub

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