Элина СВИТОЛИНА: «Уимлбдон – не самый интересный турнир для меня»

резвый такой матчишка..

я даже монитор в право наклонил)

Без Каземирыча в опорной пожары, черепаха Кроос на справляется один

Не, ребятки, в полуфинале такие банки пропускать нельзя. Да и, вообще, защита у Баварии... Я дума...

ахаах это же внатуре ты

По привычке хотел мяч в руки взять, потом понял, что нельзя, но уже поздно было.

Выносите ЗМ прямо сейчас этому гений!

О!Роналду просрал свой единственный шанс за два матча.За прикрытие Роналду - 12 баллов. Он реальн...

ну, речь идет о незащитанном голе от МС в ответном матче, и незафиксированном вне игры на одном и...

Ульряйх если Бавария чудом не попадет в финал , в Мюнхен может не ехать , немцы по приезду его та...