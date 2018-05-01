Острава. Стаховский завершил выступления в одиночном разряде

Украинский теннисист Сергей Стаховский одержал третье подряд поражение в одиночном разряде. На «челленджере» в чешской Остраве украинский теннисист в трехсетовом поединке оказался слабее бельгийца Артура Де Грефа.



Острава. Первый круг

Сергей Стаховский – Артур Де Греф – 4:6, 6:3, 3:6



Это поражение стало для Стаховского третьим подряд в одиночном разряде. Из 10 последних поединков Сергей выиграл всего 2.



Во втором круге Де Греф сыграет против молодого испанца Педро Мартинеса Портеро, а Стаховский сосредоточится на парном разряде этого же турнира.