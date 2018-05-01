Прага. Савчук в паре с Кудерметовой проиграла в первом матче

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Костюк получила уайлд-кард в Мадриде 19:57 — SandroKing Марта также снялась со 100 тысячника в Трнаве. Похоже будет играть квалификацию в Риме.

Милуоки может возглавить Майк Буденхольцер 19:49 — Yaroslav1107 Ну да, Атланта в этом сезоне показала выдающиеся результаты. Отличный тренер! Надо брать ...

Ломаченко уничтожил Мартиросяна в спарринге 19:36 — Ajvar Кто вообще в эту утку поверит???

Марлоса могут дисквалифицировать на два матча 19:30 — grifon вам теж, нагадати від кого шахта вилетіла з ЛЧ? 19:27 — Kostya Volkov капец одни динамики тут сурка скулят сделали из марлоса козла отпущения и зарю трогают и другие к...