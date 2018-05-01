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Прага. Савчук в паре с Кудерметовой проиграла в первом матче

Украинско-российский дуэт уступил хозяйкам кортов

  • 01.05.2018 19:15
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Tobias Frohlih. Ольга Савчук
© Tobias Frohlih. Ольга Савчук

Украинская теннисистка Ольга Савчук прекратила выступления на грунтовом турнире в Праге. В первом раунде парного разряда украинка в дуэте с Вероникой Кудерметовой из России уступила чешской паре Барбора Штефкова / Барбора Стрыцова.

Прага. Первый круг парного разряда
Ольга Савчук  / Вероника Кудерметова – Барбора Штефкова / Барбора Стрыцова – 3:6, 5:7

Во втором раунде чешская пара сыграет против победительниц матча Иригойнен/Яни – Хон/Сизикова.

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Источник — Sport.ua

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