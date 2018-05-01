ФЕДЕРЕР: «Мне уже не 25 лет, нужно сохранить силы для Уимблдона»

Роджер Федерер признался, что хотел сыграть на траве, а не на грунте.

«Мне уже не 25 лет. Необходимо сохранять энергию для Уимблдона. Я больше люблю травяное покрытие, чем грунтовое. Поэтому я и решил так поступить», — цитирует 36-летнего Федерера Tennis World USA.

Швейцарец рассказывал о пропуске ряда турниров во время своей поездки в Замбию. Спортсмен контролировал работу собственного благотворительного фонда, который финансирует организации, занимающиеся дошкольным образованием.