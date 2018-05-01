Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФЕДЕРЕР: «Мне уже не 25 лет, нужно сохранить силы для Уимблдона»

Швейцарский теннисист рассказал почему пропускает грунтовый сезон

  • 01.05.2018 16:57
  • 454 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Роджер Федерер  признался, что хотел сыграть на траве, а не на грунте.
 
«Мне уже не 25 лет. Необходимо сохранять энергию для Уимблдона. Я больше люблю травяное покрытие, чем грунтовое. Поэтому я и решил так поступить», — цитирует 36-летнего Федерера Tennis World USA.
 
Швейцарец рассказывал о пропуске ряда турниров во время своей поездки в Замбию. Спортсмен контролировал работу собственного благотворительного фонда, который финансирует организации, занимающиеся дошкольным образованием.
 
Напомним, Роджер Федерер повторил рекорд Андре Агасси.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.