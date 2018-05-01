Марта Костюк может получить звание Прорыв месяца

Голосование за звание «Прорыв месяца» стартовало на официальном сайте WTA . На престижную награду в апреле претендует украинка Марта Костюк. Также это звание оспорят американка Бернарда Пера и румынка Ана Богдан.
Голосование по этой номинации финиширует 3 мая. Победительница будет объявлена 4 мая. Также определят лучших в номинации «Лучший удар» и «Игрок месяца».
В этом году звание «Прорыв месяца» получали представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, россиянка Дарья Касаткина и американка Даниэль Коллинз.
Напомним, Марта Костюк получила уайлд-кард в Мадриде.
Источник — WTA
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