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Марта Костюк может получить звание Прорыв месяца

15-летняя теннисистка среди лучших в апреле

  • 01.05.2018 15:50
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
Голосование за звание «Прорыв месяца» стартовало на официальном сайте WTA . На престижную награду в апреле претендует украинка Марта Костюк. Также это звание оспорят американка Бернарда Пера и румынка Ана Богдан.
 
Голосование по этой номинации финиширует 3 мая. Победительница будет объявлена 4 мая. Также определят лучших в номинации «Лучший удар» и «Игрок месяца».
 
В этом году звание «Прорыв месяца» получали представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, россиянка Дарья Касаткина и американка Даниэль Коллинз.
 
Напомним, Марта Костюк получила уайлд-кард в Мадриде.
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Источник — WTA

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