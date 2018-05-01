Костюк получила уайлд-кард в Мадриде

На прошлой неделе Марта Костюк успешно выступила турнире серии Premier в Штутгарте, сумев пройти квалификацию и добравшись до второго раунда основного турнира.
На предстоящем турнире Premier Mandatory в Мадриде, который состоится на следующей неделе, Костюк преодолевать квалификацию не придется: организаторы предоставили ей уайлд-кард в основную сетку.
Таким образом, на турнире в Мадриде выступят сразу три украинки: помимо Костюк это Элина Свитолина и Леся Цуренко.
На данный момент Марта Костюк занимает 134-е место в рейтинге WTA.
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Украінкам і особливо Марті успішноі гри в Мадриді.
П.с. А команда у Марти таки те що треба...
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