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Костюк получила уайлд-кард в Мадриде

На турнире в Мадриде Марте Костюк не придется преодолевать квалификацию

  • 01.05.2018 13:50
  • 1026 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

На прошлой неделе Марта Костюк успешно выступила турнире серии Premier в Штутгарте, сумев пройти квалификацию и добравшись до второго раунда основного турнира.

На предстоящем турнире Premier Mandatory в Мадриде, который состоится на следующей неделе, Костюк преодолевать квалификацию не придется: организаторы предоставили ей уайлд-кард в основную сетку.

Таким образом, на турнире в Мадриде выступят сразу три украинки: помимо Костюк это Элина Свитолина и Леся Цуренко.

На данный момент Марта Костюк занимает 134-е место в рейтинге WTA.

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Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 01.05.2018 14:09
    +6
    Приємний сюрприз від організаторів
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 01.05.2018 14:11
    +6
    Дуже хороша новина: отримати вайлд-кард на престижний турнір із серіі Прем'єр Мандаторі, де навіть Еліна ще жодного разу не те що не перемагала, здається, жодного разу навіть у півфіналі ще не була.

    Украінкам і особливо Марті успішноі гри в Мадриді.

    П.с. А команда у Марти таки те що треба...
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