Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МУГУРУСА: «Рада, что женщин начали уравнивать с мужчинами»

Испанка не хотела бы быть моделью

  • 01.05.2018 13:09
  • 100 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала о своем отношении к теме равенства полов в спорте и призналась, что следит за модой, но быть моделью не хотела бы.
 
«Тема равенства полов в спорте очень деликатная, потому что некоторым людям сложно смириться с существованием женственных спортсменок. Для меня это легко. Я хочу бороться на корте, но также стремлюсь надевать то, что хочу. Можно быть яростным бойцом на корте, но в то же время носить вещи от Стеллы Маккартни. Это важно для самооценки и жизнерадостности.
 
Я теннисистка, это мой приоритет. Мне нравится мода, но я бы никогда не хотела стать моделью. Я рада, что тема равенства вызывает все больше внимания и реализуется на практике. Надеюсь, суммы призовых будут равными для мужчин и женщин на всех турнирах. К сожалению, в других видах спорта это не так», — цитирует Мугурусу Tennis World USA.
 
Напомним, чо в новом рейтинге WTA украинка Марта Костюк поднялась на 134 позицию.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tennis World USA

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.