МУГУРУСА: «Рада, что женщин начали уравнивать с мужчинами»

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала о своем отношении к теме равенства полов в спорте и призналась, что следит за модой, но быть моделью не хотела бы.
«Тема равенства полов в спорте очень деликатная, потому что некоторым людям сложно смириться с существованием женственных спортсменок. Для меня это легко. Я хочу бороться на корте, но также стремлюсь надевать то, что хочу. Можно быть яростным бойцом на корте, но в то же время носить вещи от Стеллы Маккартни. Это важно для самооценки и жизнерадостности.
Я теннисистка, это мой приоритет. Мне нравится мода, но я бы никогда не хотела стать моделью. Я рада, что тема равенства вызывает все больше внимания и реализуется на практике. Надеюсь, суммы призовых будут равными для мужчин и женщин на всех турнирах. К сожалению, в других видах спорта это не так», — цитирует Мугурусу Tennis World USA.
Напомним, чо в новом рейтинге WTA украинка Марта Костюк поднялась на 134 позицию.
Источник — Tennis World USA
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