МУГУРУСА: «Рада, что женщин начали уравнивать с мужчинами»

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала о своем отношении к теме равенства полов в спорте и призналась, что следит за модой, но быть моделью не хотела бы.

«Тема равенства полов в спорте очень деликатная, потому что некоторым людям сложно смириться с существованием женственных спортсменок. Для меня это легко. Я хочу бороться на корте, но также стремлюсь надевать то, что хочу. Можно быть яростным бойцом на корте, но в то же время носить вещи от Стеллы Маккартни. Это важно для самооценки и жизнерадостности.