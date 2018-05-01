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Федерер повторил рекорд Агасси

Роджер Федерер не выпадает из топ-25 рейтинга АТР уже 900 недель подряд

  • 01.05.2018 12:47
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Несмотря на пропуск грунтового сезона, в обновленной версии рейтинга АТР Роджер Федерер остался на второй строчке, уступая всего 100 очков Рафаэлю Надалю.

Это позволило швейцарцу установить исторический рекорд: он не выпадает из топ-25 рейтинга АТР уже 900 недель подряд. До него подобное покорялось только Андре Агасси.

Эта историческая серия Федерера началась еще в феврале 2001 года. С того времени Роджер выиграл рекордные 20 турниров «Большого Шлема» и провел 308 недель в статусе первой ракетки мира.

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Источник — Tennis World USA

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