Федерер повторил рекорд Агасси

Ну что ж,у тебя есть еще один шанс

А чего же на Мариуполь не обнулялись, а даже наоборот? И хто тогда идиот?

Тебе посоветую наслаждаться игрой великого динамо и не смотреть программу которая тебе не нравитс...

Легко быть смелым сидя за компом. Не тебе же объяснять Ахметову почему просрали чемпионство. Вот ...

Идиот,это решающие матчи.Во всех чемпионатах существует такая практика.По Марлосу,я согласен,слиш...

Важен не именно этот момент, а вся гнилая политика, которую ведут шахтер совместно со своим клубн...

Только подсцыкивали чуток