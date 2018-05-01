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Возняцки выиграла битву чемпионов у Уильямс

Датчанка выиграла выставочный матч

  • 01.05.2018 09:14
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Getty Images. Каролин Возняцки
© Getty Images. Каролин Возняцки
В Копенгагене состоялся выставочный матч, который получил название «Битва чемпионов». На корт вышли бывшие первые ракетки мира датчанка Каролина Возняцки и американка Винус Уильямс. Уроженка Оденсе, выигравшая Открытый чемпионат Австралии 2018 года, одержала победу со счетом 6:4, 6:3.
 
Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
 
Этот поединок посетили 12 500 зрителей. 
 
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Источник — Чемпионат

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