Прага. Обидчица Марты Костюк вышла в основную сетку

Румынская теннисистка Елена-Габриэла Рузе, выигравшая в первом раунде квалификации у украинки Марты Костюк, вышла в осовную сетку турнира.
В финале квалификации она обыграла чешскую теннисистку Мартинцову - 6:2, 7:6. В первом раунде она сыграет с американкой Пэрой.
Напомним, что Марта Костюк обновила свой рекорд в рейтинге WTA.
Источник — Sport.ua
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