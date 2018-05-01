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Прага. Обидчица Марты Костюк вышла в основную сетку

Румынка вышла в основу турнира

  • 01.05.2018 08:43
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tennisforum
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Румынская теннисистка Елена-Габриэла Рузе, выигравшая в первом раунде квалификации у украинки Марты Костюк, вышла в осовную сетку турнира.

В финале квалификации она обыграла чешскую теннисистку Мартинцову - 6:2, 7:6. В первом раунде она сыграет с американкой Пэрой.

Напомним, что Марта Костюк обновила свой рекорд в рейтинге WTA.

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Источник — Sport.ua

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