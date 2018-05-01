Прага. Обидчица Марты Костюк вышла в основную сетку

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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Будущее Мбокани решится в конце сезона» 10:00 — kevin2 Мотивировать поддержкой - сейчас правильно. А вообще нужно в конце сезона попрощаться с Мбокани и...

ВИРТ: «У Динамо надежда только на осечку Шахтера» 09:29 — yasher "Зоря" сейчас не та. Лимит чудес исчерпали ещё в ЛЕ. Спасибо им за сезон, вт. ч. за поб...