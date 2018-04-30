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Надаль намекнул, что его лучшие годы карьеры остаются позади

Легендарный испанский теннисист не уверен, сколько еще побед сможет добыть

  • 30.04.2018 20:20
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Getty images. Рафаэль Надаль
© Getty images. Рафаэль Надаль

Вчера Рафаэль Надаль выиграл очередной, уже 11-й в карьере, турнир в Барселоне, однако спортсмен чувствует, что его результаты могут постепенно пойти на спад.

«Даже не знаю, сколько еще титулов здесь я смогу добыть. Думаю, остановлюсь на 11-ти титулах».

«Очень многое в спорте может повлиять на твои выступления, в том числе в негативном плане, поэтому загадывать не берусь».

«В будущем нужно будет оценить свое физическое состояние», - сказал 31-летний испанец.

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Источник — As.com

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