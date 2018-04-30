Надаль намекнул, что его лучшие годы карьеры остаются позади

Вчера Рафаэль Надаль выиграл очередной, уже 11-й в карьере, турнир в Барселоне, однако спортсмен чувствует, что его результаты могут постепенно пойти на спад.
«Даже не знаю, сколько еще титулов здесь я смогу добыть. Думаю, остановлюсь на 11-ти титулах».
«Очень многое в спорте может повлиять на твои выступления, в том числе в негативном плане, поэтому загадывать не берусь».
«В будущем нужно будет оценить свое физическое состояние», - сказал 31-летний испанец.
Источник — As.com
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