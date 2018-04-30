Читачка Sport.ua виграла пам'ятні призи від Еліни Світоліної

Понеділок, як завжди, є небагатим на спортивні події, тому деяку увагу можна приділити навколоспортивним речам. Два тижні тому перша ракетка України Еліна Світоліна оголосила конкурс у своєму твіттері. Для участі треба було ретвітнути її твіт та трохи почекати результатів розіграшу трьох призів від зірки.

Як можна побачити на скріншоті, бажаючих отримати пам’ятний сувенір назбиралося біля тисячі трьохсот. Чесно скажу, я сам не втримався та прийняв участь. Звичайно, мені фортуна не посміхнулася, але пощастило постійній читачці та дописувачці sport.ua, пані Ользі з ніком olya403. Пройшов лише тиждень, і Ольга отримала з Лондону посилку. Призовими сувенірами виявилися тенісна кепка, напульсники та м’яч з Australian Open. Усі з автографами Світоліної. А ще картка с побажанням найкращого від Еліни.

«Дякую! Я така щаслива!» - перша реакція переможниці. Sport.ua теж долучається до поздоровлень пані Ользі та нагадує, що дива іноді трапляються, якщо сильно віриш в свою удачу.