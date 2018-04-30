Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Бушар примет участие в турнирах ITF во Франции и Словакии

Организаторы турниров в Каннах и Трнаве выдали канадской теннисистке «уайлд-кард»

  • 30.04.2018 17:21
  • 165 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Эжени Бушар
© Getty Images. Эжени Бушар
Канадская теннисистка Эжени Бушар обновила свой турнирный календарь на май. Спортсменка планирует принять участие в турнирах ITF в Каннах (Франция) и Трнаве (Словакия). После этого Бушар отправится во Францию, где начнет свой путь с квалификации на турнире «Ролан Гаррос». В настоящее время канадка занимает 117-е место в рейтинге WTA, поэтому она не может рассчитывать на прямую путевку в основную сетку соревнований.
 
Организаторы турниров в Каннах и Трнаве выдали Бушар «уайлд-кард». Призовые фонды обоих соревнований составляют $ 100 тыс.
 
Ранее сама Бушар говорила, что рассматривает возможность участия в менее престижных турнирах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Чемпионат

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.