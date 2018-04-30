Бушар примет участие в турнирах ITF во Франции и Словакии

МЮ дрюкнул МС в последней игре и что теперь МС - ффашный чемпион?

Даже если шахтёр выиграет чемпионат, всем станет ясно - чтомэто ффушный чемпион. В личных встреч...

У Динамо надежда только на осечку Шахтера, а у Шахтера надежда только на судей и Павелко!

Где то в мыслях хочется что бы ДК стало чемпионом, но откровенно руку на сердце положа, у Динамо ...