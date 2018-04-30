ФОТО ДНЯ. Азаренко впервые покинула США вместе с сыном

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко рассказала о том, что летит в Мадрид, где выступит на грунтовом турнире.
«Путешествие мамы и Лео начинается. Европа, мы идем. Первая остановка – Испания. Увидимся в Мадриде!» – написала Азаренко в твиттере.
Мадрид будет первым турниром за пределами США, на котором Азаренко сыграет с момента начала борьбы за опеку над сыном. По ходу судебной тяжбы она не могла вывозить сына за пределы Калифорнии.
Источник — Sports.ru
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