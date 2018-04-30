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ФОТО ДНЯ. Азаренко впервые покинула США вместе с сыном

Теннисистка сыграет в Мадриде

  • 30.04.2018 13:47
  • 987 просмотров
  • 2 комментария
Метки
twitter. Виктория Азаренка
© twitter. Виктория Азаренка
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко рассказала о том, что летит в Мадрид, где выступит на грунтовом турнире.
 
«Путешествие мамы и Лео начинается. Европа, мы идем. Первая остановка – Испания. Увидимся в Мадриде!» – написала Азаренко в твиттере.
 
Мадрид будет первым турниром за пределами США, на котором Азаренко сыграет с момента начала борьбы за опеку над сыном. По ходу судебной тяжбы она не могла вывозить сына за пределы Калифорнии.
 
 
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Источник — Sports.ru

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 30.04.2018 14:42
    0
    Ну и зря((( Чего она его научит... Как матом ругаться...
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    Grinders
    online
      Grinders, 30.04.2018 14:44
    0
    Вообще-то не впервые, уважаемый спорт.юа. В прошлом году она играла на Мальорке и Уимблдоне, и тогда с ней тоже находился Лео.
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