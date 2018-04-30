ФОТО ДНЯ. Азаренко впервые покинула США вместе с сыном

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко рассказала о том, что летит в Мадрид, где выступит на грунтовом турнире.

«Путешествие мамы и Лео начинается. Европа, мы идем. Первая остановка – Испания. Увидимся в Мадриде!» – написала Азаренко в твиттере.