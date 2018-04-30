Рейтинг ATP. Надаль опережает Федерера на 100 очков

Прошлая неделя не принесла изменений в рейтинг ТОП-10. Надаль по-пренему всего на 100 очков опережает швейцарца Роджера Федерера и ему необходимо выигрывать все турниры, что выиграл в прошлом году, чтобы оставаться на вершине. Федерер же пока взял паузу на грунтовые турниры.

ТОП-10, красным указаны очки, какие необходимо теннисистам защитить на этой неделе.

Украинцы на прошлой неделе в ТОП-200 только теряли свои позиции.

Украинцы в рейтинге ATP ТОП-300:

Александр Долгополов – 56 (-2)

Сергей Стаховский – 126 (-4)

Илья Марченко – 258 (-2)

Напомним, что Надаль выиграл 11-й титул в Барселоне.