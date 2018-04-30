Рейтинг ATP. Надаль опережает Федерера на 100 очков

Прошлая неделя не принесла изменений в рейтинг ТОП-10. Надаль по-пренему всего на 100 очков опережает швейцарца Роджера Федерера и ему необходимо выигрывать все турниры, что выиграл в прошлом году, чтобы оставаться на вершине. Федерер же пока взял паузу на грунтовые турниры.
ТОП-10, красным указаны очки, какие необходимо теннисистам защитить на этой неделе.
Украинцы на прошлой неделе в ТОП-200 только теряли свои позиции.
Украинцы в рейтинге ATP ТОП-300:
Александр Долгополов – 56 (-2)
Сергей Стаховский – 126 (-4)
Илья Марченко – 258 (-2)
Напомним, что Надаль выиграл 11-й титул в Барселоне.
Источник — Sport.ua
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