Рейтинг WTA. Костюк установила новый рекорд

Марта Костюк в обновленном рейтинге WTA ворвалась в ТОП-150 и обновила свой лучший рекорд. Теперь она занимает 134-е место. Еще одна украинка Ангелина Калинина также установила свой рекорд - 137-я.
Лучшая из украинок Элина Свитолина осталась на четвертой позиции.
Первое место по-прежнему уверенно занимает румынка Симона Халеп и пока ее лидерству ничего не угрожает.
Предлагаем ознакомиться с онлайн-рейтингом, чтобы понять, за что будут бороться теннисистки в Чехии (красным отмечены очки, которые теннисисткам нужно защитить в Праге).
Напомним, что Марта Костюк возглавила рейтинг теннисисток до 18 лет.
Источник — Sport.ua
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Марта Костюк – 158 (-2)
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