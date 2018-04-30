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Рейтинг WTA. Костюк установила новый рекорд

Юная украинка не перестает удивлять теннисный мир

  • 30.04.2018 11:56
  • 2610 просмотров
  • 3 комментария
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Марта Костюк в обновленном рейтинге WTA ворвалась в ТОП-150 и обновила свой лучший рекорд. Теперь она занимает 134-е место. Еще одна украинка Ангелина Калинина также установила свой рекорд - 137-я.

Лучшая из украинок Элина Свитолина осталась на четвертой позиции. 

Первое место по-прежнему уверенно занимает румынка Симона Халеп и пока ее лидерству ничего не угрожает.

Предлагаем ознакомиться с онлайн-рейтингом, чтобы понять, за что будут бороться теннисистки в Чехии (красным отмечены очки, которые теннисисткам нужно защитить в Праге).

 

Остальные украинки расположились на следующих позициях:
Леся Цуренко – 38 (+2)
Катерина Козлова – 70 (-2)
Катерина Бондаренко – 77 (+1)
Марта Костюк – 134 (+24)
Ангелина Калинина – 137 (+14)
Даяна Ястремская – 177 (-15)

Напомним, что Марта Костюк возглавила рейтинг теннисисток до 18 лет.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sedi1989
    online
      sedi1989, 30.04.2018 12:28
    +1
    Марта Костюк – 137 (+24)

    Марта Костюк – 158 (-2)


    у нас их две?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 30.04.2018 12:29
    +1
    Марту ошибочно 2 раза указали. 134-е место соответствует действительности.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 30.04.2018 12:48
    +1
    14 мая Марта потеряет 50 баллов и опустится в район 150 места. Начиная с этой даты Марта будет идти только вверх, аж до января месяца, когда придется защищать набранные баллы.
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