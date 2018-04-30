Рейтинг WTA. Костюк установила новый рекорд

Марта Костюк в обновленном рейтинге WTA ворвалась в ТОП-150 и обновила свой лучший рекорд. Теперь она занимает 134-е место. Еще одна украинка Ангелина Калинина также установила свой рекорд - 137-я.

Лучшая из украинок Элина Свитолина осталась на четвертой позиции.

Первое место по-прежнему уверенно занимает румынка Симона Халеп и пока ее лидерству ничего не угрожает.

Предлагаем ознакомиться с онлайн-рейтингом, чтобы понять, за что будут бороться теннисистки в Чехии (красным отмечены очки, которые теннисисткам нужно защитить в Праге).

Остальные украинки расположились на следующих позициях:

Леся Цуренко – 38 (+2)

Катерина Козлова – 70 (-2)

Катерина Бондаренко – 77 (+1)

Марта Костюк – 134 (+24)

Ангелина Калинина – 137 (+14)

Даяна Ястремская – 177 (-15)

Напомним, что Марта Костюк возглавила рейтинг теннисисток до 18 лет.