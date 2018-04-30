Надаль сравнялся по титулам с Макинроем

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, обыгравший в финале турнира в Барселоне грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:2, 6:1, завоевал свой 77-й титул в карьере. По этому показателю уроженец Манакора сравнялся с американцем Джоном Макинроем. Они делят четвертое место по количеству титулов в одиночном разряде в Открытой эре, сообщает официальный сайт тура.
Лидирует Джимми Коннорс — 109 титулов. На втором месте — Роджер Федерер (97), на третьем — Иван Лендл (94).
Надаль выиграл турнир в Барселоне в 11-й раз.
Источник — Чемпионат
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