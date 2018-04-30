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Надаль сравнялся по титулам с Макинроем

Испанец покоряет новые вершины

  • 30.04.2018 10:38
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, обыгравший в финале турнира в Барселоне грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:2, 6:1, завоевал свой 77-й титул в карьере. По этому показателю уроженец Манакора сравнялся с американцем Джоном Макинроем. Они делят четвертое место по количеству титулов в одиночном разряде в Открытой эре, сообщает официальный сайт тура.
 
Лидирует Джимми Коннорс — 109 титулов. На втором месте — Роджер Федерер (97), на третьем — Иван Лендл (94).
 
Надаль выиграл турнир в Барселоне в 11-й раз.
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Источник — Чемпионат

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