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Борис БЕККЕР: «Федерер может играть столько сколько хочет»

Швейцарец вынесен в отдельную касту

  • 30.04.2018 08:58
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bild.de. Борис Беккер
© bild.de. Борис Беккер
Бывший немецкий теннисист Борис Беккер не согласился с известным бизнесменом-организатором турниров Ионом Цириаком, который ранее раскритиковал швейцарца Роджера Федерера. Цириак выступил с критикой Федерера из-за решения швейцарца второй раз подряд пропустить сезон турниров на грунте.
 
«В принципе, Цириак прав, когда говорит, что игроки не должны выбирать турниры. Но Федерер находится в другой категории. Он – лучший игрок в истории, абсолютно невероятный спортсмен. Он все делает правильно и теперь, когда он решил пропустить сезон на грунте, мы должны понять его», — цитирует Беккера Tennis World USA.
 
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Источник — Чемпионат

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