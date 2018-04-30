Борис БЕККЕР: «Федерер может играть столько сколько хочет»

Ну а кто тогда мешал Динамо забивать и выигрывать, раз уровень турнира слабый был! А сейчас лига ...

Чистый пеналь был на Беседине в начале игры, при выходе сам-на-сам. А по моментам - 1:4 в пользу ...

А потом тот же самый "Роналди" после удара в спину Срне, решает есть пенальти или нет.[...

[quote при жеребкуванні Зідани, Фігу, Батістути та Роналди дістають шарики з кошику і кажуть при ...