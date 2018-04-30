Борис БЕККЕР: «Федерер может играть столько сколько хочет»

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер не согласился с известным бизнесменом-организатором турниров Ионом Цириаком, который ранее раскритиковал швейцарца Роджера Федерера. Цириак выступил с критикой Федерера из-за решения швейцарца второй раз подряд пропустить сезон турниров на грунте.
«В принципе, Цириак прав, когда говорит, что игроки не должны выбирать турниры. Но Федерер находится в другой категории. Он – лучший игрок в истории, абсолютно невероятный спортсмен. Он все делает правильно и теперь, когда он решил пропустить сезон на грунте, мы должны понять его», — цитирует Беккера Tennis World USA.
Напомним, что Беккера обвинили в подлоге.
Источник — Чемпионат
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