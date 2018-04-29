Стамбул. Пармантье впервые за 10 лет выиграла турнир WTA

Победа на классе. Скулеж кротов как праздничный салют.

мда, просто сравнить эту игру Ворсклы и "бескомпромиссную борьбу" против кротов.

господин Павелко? когда прекратятся нецензурные высказыванья на футбольном поле??? срочно надо пр...

кивляне кк будто целую неделю вагоны выгружали-нет скорости,подустали? но почему? одна игра за не...

В Мариуполе слив, деревянное, что до тебя так долго доходит

"Джэмбэрси Мбокани" (с)

Умалишенные кабинетные землеройки беснуютсяБоятся в очном матче все решать.Привыкли через фермы и...

Шахтёр забил на 65 мин, а Динамо на 63...эй! недоросли киевские! где слив сливее????