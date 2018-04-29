Стамбул. Пармантье впервые за 10 лет выиграла турнир WTA

32-летняя Полин Пармантье стала победительницей турнира WTA 250 в Стамбуле. В финальном поединке француженка в трех сетах сломила сопротивление Полоны Херцог из Словении.
Стамбул. Финал
Полин Пармантье (Франция) – Полона Херцог (Словения) – 6:4, 3:6, 6:3.
Любопытно, что Пармантье выиграаа все 3 финала турниров WTA, в которые выходила. Правда предыдущий раз это было в далеком 2008 году (все турниры – третьей категории). У Херцог ранее было 2:2 в финалах, теперь этот показатель немного ухудшился.
Победа позволила француженке снова ворваться в топ-100, с понедельника она будет 76-й (+46 позиций). Словенская теннисистка поднимется на 13 позиций и будет 62-й.
Источник — Sport.ua
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