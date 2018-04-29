ФЕДЕРЕР: «Надеюсь через 10 лет дети Замбии получат образование»

Бывшая первая ракетка мира, Роджер Федерер посетил Замбию, где функционирует его благотворительный фонд, который помогает организациям, занимающимся дошкольным обучением детей.
«Я надеюсь, что в течение десяти лет мы добьёмся, чтобы у всех детей Замбии была возможность учиться. Обучение – основа любого познавательного процесса», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Благотворительный фонд швейцарца также работает в других африканских странах: Ботсване, Намибии, ЮАР, Зимбабве и Малави.
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