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ФЕДЕРЕР: «Надеюсь через 10 лет дети Замбии получат образование»

Швейцарский теннисист рассказал о своей поездке в Замбию

  • 29.04.2018 18:59
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Instagram. Роджер Федерер
© Instagram. Роджер Федерер
Бывшая первая ракетка мира, Роджер Федерер посетил Замбию, где функционирует его благотворительный фонд, который помогает  организациям, занимающимся дошкольным обучением детей.
 
«Я надеюсь, что в течение десяти лет мы добьёмся, чтобы у всех детей Замбии была возможность учиться. Обучение – основа любого познавательного процесса», — цитирует Федерера Tennis World USA.
 
Благотворительный фонд швейцарца также работает в других африканских странах: Ботсване, Намибии, ЮАР, Зимбабве и Малави.
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