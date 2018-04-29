ФЕДЕРЕР: «Надеюсь через 10 лет дети Замбии получат образование»

Бывшая первая ракетка мира, Роджер Федерер посетил Замбию , где функционирует его благотворительный фонд, который помогает организациям, занимающимся дошкольным обучением детей.

«Я надеюсь, что в течение десяти лет мы добьёмся, чтобы у всех детей Замбии была возможность учиться. Обучение – основа любого познавательного процесса», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Благотворительный фонд швейцарца также работает в других африканских странах: Ботсване, Намибии, ЮАР, Зимбабве и Малави.