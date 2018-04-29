Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Надаль в 11-й раз выиграл турнир в Барселоне

В финале испанец в двух сетах разобрался со Стефаносом Циципасом из Греции

  • 29.04.2018 18:38
  • 482 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прогнозировано победил на турнире ATP-500 в Барселоне. В финале «король грунта» в двух сетах разобрался с 19-летний греком Стефаносом Циципасом.

Барселона. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:2, 6:1

Надаль в 11 раз победил в Барселоне. С 2005 года кроме него только Кей Нисикори становился победителем данного турнира (2014 и 2015 годы). Более того, 31-летний испанец ни разу не проигрывал здесь в финалах.

На грунте Надаль не знает поражений вот уже в 46 сетах подряд (19 матчей). В последний раз испанский теннисист проигрывал на любимом покрытии в прошлом сезоне Доминику Тиму на Мастерсе в Риме.

С понедельника Надаль останется первой ракеткой, а Циципас поднимется на 19 позиций и станет в рейтинге 44-м.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.