Надаль в 11-й раз выиграл турнир в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прогнозировано победил на турнире ATP-500 в Барселоне. В финале «король грунта» в двух сетах разобрался с 19-летний греком Стефаносом Циципасом.

Барселона. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:2, 6:1

Надаль в 11 раз победил в Барселоне. С 2005 года кроме него только Кей Нисикори становился победителем данного турнира (2014 и 2015 годы). Более того, 31-летний испанец ни разу не проигрывал здесь в финалах.

На грунте Надаль не знает поражений вот уже в 46 сетах подряд (19 матчей). В последний раз испанский теннисист проигрывал на любимом покрытии в прошлом сезоне Доминику Тиму на Мастерсе в Риме.

С понедельника Надаль останется первой ракеткой, а Циципас поднимется на 19 позиций и станет в рейтинге 44-м.