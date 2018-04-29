Штутгарт. Плишкова в финале одолела Вандевей

Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу на грунтовом Премьере в Штутгарте. В финале экс-первая ракетка мира в двух сетах обыграла американку Коко Вандевей.

Штутгарт. Финал

Каролина Плишкова (Чехия) – Коко Вандевей (США) – 7:6(2), 6:4



Jimmie48 Photography. Каролина Плишкова

Эта победа стала 10-й для Плишковой в финалах турниров WTA (винрейт 50%), победная серия насчитывает 4 поединка подряд (в 2017 году Каролина выиграла Брисбен, Доху и Истбурн). Последний раз чешка проигрывала в финале на US Open-2016 немке Анжелик Кербер.

С начала 2016 года Плишкова выиграла уже 6 турниров WTA, больше только у Элины Свитолиной (8). Третье место по количеству, но не по качеству делят Каролин Возняцки, Петра Квитова, Симона Халеп и Слоан Стивенс (у всех – по 5 штук).

А вот Коко Вандевей проиграла свой третий финал подряд (Станфорд и Чжухай в 2017 году).

Плишкова получит 140,193 тыс долларов США и 470 очков в рейтинг WTA. Показатели Вандевей следующие: 74,865 тыс долларов США и 305 очков.