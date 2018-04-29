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Штутгарт. Плишкова в финале одолела Вандевей

Чешская теннисистка выиграла четвертый финал подряд

  • 29.04.2018 16:35
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Getty Images
© Getty Images

Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу на грунтовом Премьере в Штутгарте. В финале экс-первая ракетка мира в двух сетах обыграла американку Коко Вандевей.

Штутгарт. Финал
Каролина Плишкова (Чехия) – Коко Вандевей (США) – 7:6(2), 6:4


Jimmie48 Photography. Каролина Плишкова

Эта победа стала 10-й для Плишковой в финалах турниров WTA (винрейт 50%), победная серия насчитывает 4 поединка подряд (в 2017 году Каролина выиграла Брисбен, Доху и Истбурн). Последний раз чешка проигрывала в финале на US Open-2016 немке Анжелик Кербер.

С начала 2016 года Плишкова выиграла уже 6 турниров WTA, больше только у Элины Свитолиной (8). Третье место по количеству, но не по качеству делят Каролин Возняцки, Петра Квитова, Симона Халеп и Слоан Стивенс (у всех – по 5 штук).

А вот Коко Вандевей проиграла свой третий финал подряд (Станфорд и Чжухай в 2017 году).

Плишкова получит 140,193 тыс долларов США и 470 очков в рейтинг WTA. Показатели Вандевей следующие: 74,865 тыс долларов США и 305 очков.

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Источник — Sport.ua

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