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Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального поединка на турнире ATP-500 в Барселоне

  • 29.04.2018 15:51
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Сегодня, 29 апреля, на грунтовом турнире ATP-500 в Барселоне состоится финальный поединок. Трофей разыграют опытный испанец Рафаэль Надаль и молодой грек Стефанос Циципас.

Время начала матча – 17:00 по Киеву.

Букмекеры уверены в победе Надаля – 1,05, против 15 на Циципаса. Ранее теннисисты между собой не встречались.

Плеер с видеотрансяцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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