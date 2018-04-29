Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 29 апреля, на грунтовом турнире ATP-500 в Барселоне состоится финальный поединок. Трофей разыграют опытный испанец Рафаэль Надаль и молодой грек Стефанос Циципас.
Время начала матча – 17:00 по Киеву.
Букмекеры уверены в победе Надаля – 1,05, против 15 на Циципаса. Ранее теннисисты между собой не встречались.
Плеер с видеотрансяцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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