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Коко Вандевей – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального поединка на турнире серии Премьер в Штутгарте

  • 29.04.2018 14:20
  • 349 просмотров
  • 1 комментария
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Jimmie48 Photography. Коко Вандевей
© Jimmie48 Photography. Коко Вандевей

Сегодня, 29 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте состоится финальный поединок. Трофей разыграют американка Коко Вандевей и чешка Каролина Плишкова.

Время начала матча – 14:20 по Киеву.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение Плишковой – 1,85, победа Вандевей оценена коэффициентом 2,1.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    misha-ivanovi4
    online
      misha-ivanovi4, 29.04.2018 14:44
    0
    Хоть фамилию американки начали правильно писать, а то Вандеваге была
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