Коко Вандевей – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 29 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте состоится финальный поединок. Трофей разыграют американка Коко Вандевей и чешка Каролина Плишкова.
Время начала матча – 14:20 по Киеву.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение Плишковой – 1,85, победа Вандевей оценена коэффициентом 2,1.
Источник — Sport.ua
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