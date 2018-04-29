Коко Вандевей – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ну хз, мне все равно на эти награды, равно как и на возможные вещи, о которых вы говорите, но я...

Хоть фамилию американки начали правильно писать, а то Вандеваге была

Молодчина...проявил характер и доказал ,что футбольная жизнь без Динамо Киев всё-таки существует.

Менди только 1 матч успел сыграть с Суонси, а Зинченко и до этого в лучшим случаи просто в заяку ...

и то, вышел Менди лишь на замену

К тому же, с новым форматом, ДК и Шахта встречаются 4 раза за чемп, а не 2. И если уж Динамо 4 ли...

Даже если брать личные. Это чемпионат, а не кубок, тут другая специфика. Вот в кубке, у Динамо ес...