ФОТО ДНЯ. Вместо тенниса Джокович пошел в горы

Пока тенничные результаты не дают результата, экс-первая ракетка мира Новак Джокович отдыхает в Сербии. Совмещая приятное с полезным, серб взобрался на ступени древней крепости Калемегдан, расположенной в центре сербской столицы.

Напомним, что Джокович проиграл в первом круге на турнире в Барселоне.