ФОТО ДНЯ. Вместо тенниса Джокович пошел в горы

Пока тенничные результаты не дают результата, экс-первая ракетка мира Новак Джокович отдыхает в Сербии. Совмещая приятное с полезным, серб взобрался на ступени древней крепости Калемегдан, расположенной в центре сербской столицы.
Напомним, что Джокович проиграл в первом круге на турнире в Барселоне.
Источник — Sport.ua
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