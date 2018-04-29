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ФОТО ДНЯ. Вместо тенниса Джокович пошел в горы

Серб решил релаксировать у себя на родине

  • 29.04.2018 13:28
  • 405 просмотров
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instagram. Новак Джокович
© instagram. Новак Джокович

Пока тенничные результаты не дают результата, экс-первая ракетка мира Новак Джокович отдыхает в Сербии. Совмещая приятное с полезным, серб взобрался на ступени древней крепости Калемегдан, расположенной в центре сербской столицы.

Напомним, что Джокович проиграл в первом круге на турнире в Барселоне.

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Источник — Sport.ua

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