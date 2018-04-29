У известного теннисиста сломали все ракетки

Француз Гаэль Монфис, посеянный на турнире в Мюнхене (Германия) под седьмым номером и попавший в первом раунде на боснийца Мирзу Башича, лишился всех своих ракеток во время перелета в этот город из Женевы (Швейцария). Все ракетки сломались.

Гаэль в «Твиттере» высказал претензии авиакомпании-перевозчику и отметил, что тренировался с чужой ракеткой.