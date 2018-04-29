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У известного теннисиста сломали все ракетки

Гаэль Монфис остался без принадлежностей

  • 29.04.2018 10:08
  • 743 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Твиттер
© Твиттер
Француз Гаэль Монфис, посеянный на турнире в Мюнхене (Германия) под седьмым номером и попавший в первом раунде на боснийца Мирзу Башича, лишился всех своих ракеток во время перелета в этот город из Женевы (Швейцария). Все ракетки сломались.
 
Гаэль в «Твиттере» высказал претензии авиакомпании-перевозчику и отметил, что тренировался с чужой ракеткой.
 
Монфис не выходил на корт в официальных матчах с 13 марта, когда снялся по ходу поединка с Пьер-Югом Эрбером в Индиан-Уэллсе из-за травмы спины.
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Источник — Чемпионат

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Комментарии
    blade2017
    online
      blade2017, 29.04.2018 11:13
    0
    Гаэль и сам-то вечно весь перебинтованный, такое впечатление, что вот-вот рассыплется, а тут еще и с ракетками беда. А в Мюнхене-то хороших, наверно и не купишь...)
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