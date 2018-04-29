У известного теннисиста сломали все ракетки

Француз Гаэль Монфис, посеянный на турнире в Мюнхене (Германия) под седьмым номером и попавший в первом раунде на боснийца Мирзу Башича, лишился всех своих ракеток во время перелета в этот город из Женевы (Швейцария). Все ракетки сломались.
Гаэль в «Твиттере» высказал претензии авиакомпании-перевозчику и отметил, что тренировался с чужой ракеткой.
Монфис не выходил на корт в официальных матчах с 13 марта, когда снялся по ходу поединка с Пьер-Югом Эрбером в Индиан-Уэллсе из-за травмы спины.
Источник — Чемпионат
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.