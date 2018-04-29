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Рафаэль НАДАЛЬ: «Жду очень тяжелого финала»

Надаль похвалил Циципаса

  • 29.04.2018 09:21
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Первый номер мирового рейтинг-листа, испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от встречи с 19-летним греком Стефаносом Циципасом в финале турнира в Барселоне.
 
«Стефанос — отличный игрок. У молодых теннисистов всегда есть что-то особенное. Он играет с запасом уверенности в себе, он очень хорош. Меня ждет по-настоящему тяжелый матч, в котором я должен быть готов показать самый высокий уровень своей игры» , — приводит слова Надаля официальный сайт тура
 
Надаль будет бороться за 11-й титул в Барселоне. Для Циципаса это первый финал на соревнованиях ATP.
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Источник — Чемпионат

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