Рафаэль НАДАЛЬ: «Жду очень тяжелого финала»

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Жіночу збірну України може очолити тренер з пострадянського простору 09:58 — Владимир Копяк Если вспомнить, сколько бабла, с бюджета, было вложено в этот вид спорта, я не говорю о спонсорах...

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